В сентябре в Краснодаре откроют пять школ на 7,7 тысяч мест

В День знаний в Краснодаре планируется открыть пять новых школ общей вместимостью 7,7 тыс. мест. Как сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов, строительные работы ведутся без остановок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одновременно в Краснодаре возводятся 46 объектов, 17 из которых — школы, 26 — детские сады, также в городе строят три физкультурно-оздоровительных комплекса. К сентябрю в планах завершить строительные работы в школах по следующим адресам:

ул. им. Летчика Позднякова

ул. им. Профессора Малигонова

ул. Обрывная

ул. Новороссийская

ул. им. Григория Пономаренко

Евгений Наумов отметил, что одним из наиболее долгожданных объектов является школа на 1,5 тыс. мест на ул. Григория Пономаренко. Мэр Краснодара напомнил, что вопрос достройки учреждения озвучивался на прямой линии губернатора Вениамина Кондратьева.

«Завершение строительства объекта держу на личном контроле»,— подчеркнул Евгений Наумов.

София Моисеенко