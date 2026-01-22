В акватории Севастополя проходят учения со стрельбами

До 23:00 22 января в акватории Севастополя будут проводиться профилактические учения с применением стрельб. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Флот осуществляет учения в районе Северного и Южного молов, в Стрелецкой, Камышовой и Песочной бухтах, а также в районе мыса Херсонес и Ласпи каждые 40-50 минут.

В рамках учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, реактивное бомбометание и гранатометание.

София Моисеенко