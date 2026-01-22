В Москве отменили весенний концерт Ларисы Долиной

В Московском международном доме музыки отменили концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 6 марта. Вместо него состоится выступление аккордеониста Петра Дранги и певицы Пелагеи, сообщили представители площадки «РИА Новости». Причины отмены мероприятия не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Анонс концерта уже удален с сайта Ларисы Долиной. Певица не давала комментариев по поводу отмены мероприятия. Ее ближайший сольный концерт должен пройти в конце января в столичном баре.

На прошлой неделе стало известно о переносе на ноябрь юбилейного концерта Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. Выступление изначально было запланировано на конец февраля.

Вчера приставы завершили производство по делу о принудительном выселении певицы из ее бывшей квартиры в Хамовниках. В 2024 году артистка продала недвижимость, а позднее заявила, что стала жертвой мошенников. Изначально госпоже Долиной удалось оспорить сделку в суде, но в итоге покупательнице удалось добиться признания права собственности в Верховном суде, а Мосгорсуд постановил выселить певицу.

