Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с февраля на ноябрь

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей», который должен был пройти в Санкт-Петербурге в феврале, перенесен на конец года. В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» сообщили, что теперь приуроченную к 70-летию певицы программу петербуржцам представят только в ноябре. В сентябре Ларисе Долиной исполнится 71 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представитель площадки заявил «Подъему», что концерт перенесли по решению организатора, но точная причина БКЗ неизвестна. «Билеты, конечно, уже были проданы, но конкретное количество не подскажу», — добавил собеседник издания. «Фонтанка» со ссылкой на данные сайта БКЗ указывает, что «судя по количеству проданных билетов, пока что концерт далек от аншлага».

Вчера «РИА Новости» сообщило, что на первый в 2026 году московский концерт Ларисы Долиной было продано всего 18 билетов. Выступление должно состояться в конце января.

В начале недели судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы из квартиры в центре Москвы. Артистка продала недвижимость Полине Лурье в 2024 году, но позднее назвала себя жертвой мошенников и оспорила сделку. Покупательнице удалось добиться признания права собственности в Верховном суде, а Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из ее бывшей квартиры. Также СМИ писали, что в прокуратуру поступило обращение от саратовского предпринимателя, обвинившего певицу в незаконном захвате земли в охранной зоне в Подмосковье.