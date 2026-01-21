Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной

Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Исполнительное производство больше не числится в базе ФССП.

25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 млн руб. купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. 19 января госпожа Долина передала ключи адвокату покупательницы Светлане Свириденко.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили певицу продать свою квартиру. Певица оспорила сделку, и в августе 2024 года Хамовнический суд признал ее недействительной. Однако Верховный суд в декабре 2025 года отменил это решение, признав право собственности за покупательницей Полиной Лурье.

