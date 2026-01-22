«Ъ»: дело министра транспорта Кубани связано с обвинением экс-директора «Дагомысское ДРСУ»

Следствие связывает деятельность задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева с делом бывшего директора ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафрабия Напсо, осужденного в октябре 2025 года на четыре года колонии за должностные преступления. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговором установлено, что руководство предприятия похищало дорожную технику с асфальтобетонного завода и перепродавало ее подконтрольным структурам по заниженной стоимости.

По данным следствия, операции с активами краевого предприятия осуществлялись при покровительстве вице-губернатора, а затем депутата Госдумы Анатолия Вороновского, лишенного мандата и арестованного в декабре 2025 года за получение взяток. Кроме уголовного преследования, господин Вороновский стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционного законодательства. Следствие утверждает, что действия бывшего вице-губернатора реализовывались через министра Переверзева, его доверенное лицо.

Накануне у господина Переверзева прошли обыски, а двух заместителей министра задержали по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов. Позже суд арестовал министра по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).