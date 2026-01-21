В Ростовской области МЧС предупредило о надвигающейся метели

На территории Ростовской области с 23-26 января ожидаются ухудшение погодных условий: сильный снег, метели и усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так 23 и 24 января возможен сильный снег, переходящий в метель с ухудшением видимости в пределах до 1-2 км, временами до 200-500 м.

Днем 24 января в южных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, снежные заносы. Порывы северо-восточного ветра могут составлять до 15-18 м/с.

Температура воздуха в северных районах области опустится ночью до -10… -5°С, при прояснениях — до -20... -15°С, днем — до -15... -10°С, по югу — до -5... -2°С.

Наталья Белоштейн