Трамп уже летом будет летать на подаренном Катаром самолете Boeing

Новый президентский борт Boeing 747 должен быть поставлен в США в течение ближайших нескольких месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление американских ВВС. Самолет, подаренный Дональду Трампу Катаром, планируют поставить не позднее лета 2026 года.

Точная дата пока неизвестна, но самолет может принять участие в «июльских торжествах, посвященных 250-летию страны», уточняет The Wall Street Journal.

Королевская семья Катара подарила Дональду Трампу самолет в мае прошлого года. Катар передал лайнер Пентагону в качестве «безвозмездного подарка», после чего ВВС США должны были провести его модернизацию, чтобы он соответствовал всем критериям для президентских перевозок. Это могло обойтись в «миллиарды долларов», писала The Washington Post. Демократы и некоторые республиканцы раскритиковали подарок как непрактичный и, возможно, незаконный. Президент США высказал удовлетворение подарком.

