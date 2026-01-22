Ярославский подрядчик решил обжаловать включение в РНП

Ярославское ООО «Алгоритм» подало в арбитражный суд иск с целью обжаловать включение его в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В декабре 2024 года с организацией был заключен контракт на ремонт помещений под магнитно-резонансный томограф в третьей больнице Ярославля. Стоимость контракта составила 19 млн руб., работы нужно было выполнить к концу мая 2025 года.

Однако в октябре 2025 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Заказчик объяснил принятое решение тем, что подрядчик не выполнил работы стоимостью 16 млн руб. В ноябре 2025 года Ярославское межрегиональное УФАС включило его в РНП.

В июле 2025 года «Ъ-Ярославль» сообщал, что главврача ярославской больницы №3 Алексея Плотникова уволили из-за неотремонтированного вовремя здания для поставки магнитно-резонансного томографа.

ООО «Алгоритм» также занимается строительством модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле.