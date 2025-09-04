Открытие поликлиники на Гоголя перенесено на 2026-й год

В Ярославле на 2026-й год перенесено благоустройство территории вокруг строящейся модульной поликлиники на улице Гоголя, сообщили в муниципалитете. Как уточняют «Вести. Ярославль», открытие поликлиники запланировано на третий квартал 2026-го года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципалитет Ярославля Фото: Муниципалитет Ярославля

4 сентября депутаты муниципалитета побывали на стройплощадке и проверили ход работ. Председатель муниципалитета Сергей Калинин констатировал отставание от графика, вызванное внесением изменений в проект здания поликлиники и благоустройства. Он отметил, что эти изменения направлены на улучшение характеристик.

«В связи с наступлением осеннего периода и ожидаемым ухудшением погодных условий проведение работ по благоустройству территории перенесено на следующий год. Депутаты ожидают от подрядчика новый график производства работ, где будут четко определены сроки завершения монтажа фасадов и закрытия теплового контура»,— сообщили в муниципалитете по итогам выезда.

Повторное совещание пройдет в середине октября. Напомним, что первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года. Дополнительным соглашением срок строительства был продлен до 30 октября 2025 года.

Поликлиника будет двухэтажной, площадью более 2708,6 кв. м. Строительство ведет ООО «Алгоритм».

Алла Чижова