Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Открытие поликлиники на Гоголя перенесено на 2026-й год

В Ярославле на 2026-й год перенесено благоустройство территории вокруг строящейся модульной поликлиники на улице Гоголя, сообщили в муниципалитете. Как уточняют «Вести. Ярославль», открытие поликлиники запланировано на третий квартал 2026-го года.

Фото: Муниципалитет Ярославля

Фото: Муниципалитет Ярославля

4 сентября депутаты муниципалитета побывали на стройплощадке и проверили ход работ. Председатель муниципалитета Сергей Калинин констатировал отставание от графика, вызванное внесением изменений в проект здания поликлиники и благоустройства. Он отметил, что эти изменения направлены на улучшение характеристик.

«В связи с наступлением осеннего периода и ожидаемым ухудшением погодных условий проведение работ по благоустройству территории перенесено на следующий год. Депутаты ожидают от подрядчика новый график производства работ, где будут четко определены сроки завершения монтажа фасадов и закрытия теплового контура»,— сообщили в муниципалитете по итогам выезда.

Повторное совещание пройдет в середине октября. Напомним, что первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года. Дополнительным соглашением срок строительства был продлен до 30 октября 2025 года.

Поликлиника будет двухэтажной, площадью более 2708,6 кв. м. Строительство ведет ООО «Алгоритм».

Алла Чижова

Новости компаний Все