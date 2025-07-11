Главврача ярославской больницы уволили из-за неотремонтированного здания
Главврача ярославской больницы №3 Алексея Плотникова уволили из-за неотремонтированного вовремя здания для поставки магнитно-резонансного томографа. Об этом сообщили в правительстве области.
Оборудование приобретено по нацпроекту и нужно для диагностической службы. Здание под него должны были привести в порядок в мае, однако этого до сих пор не произошло. Поэтому больницу проверил губернаторский контроль.
«Следить за сроками и ходом работ – непосредственная обязанность руководителя медучреждения. В случае ярославской больницы №3 – уже бывшего главного врача»,— цитирует правительство области губернатора Михаила Евраева.
Министр здравоохранения Мария Можейко добавила, что глава больницы не поставил в известность министерство о состоянии объекта. Новый руководитель больницы должен будет выполнить ранее поставленные задачи.
Алексей Плотников являлся главным врачом ГБУЗ ЯО «КБ №3» с декабря 2024 года, до этого на протяжении 10 месяцев он был исполняющим обязанности. В настоящее время главврачом больницы является Ольга Мамонтова.