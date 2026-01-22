В Новосибирске спасатели продолжают разбор завалов обрушившегося ТЦ

На месте обрушения торгового центра в Новосибирске закончена спасательная операция, но разбор завалов будет продолжен, заявил мэр города Максим Кудрявцев. По решению городской комиссии на месте ввели режим повышенной готовности для профильных служб.

Господин Кудрявцев рассказал, что здание отключили от инженерных сетей, территория остается оцепленной. В ликвидации последствий обрушения задействовали более 350 специалистов и 70 единиц техники. «Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории»,— написал мэр.

ЧП случилось 21 января. В здании обрушились конструкции второго этажа и кровля, внутри находились магазины и суши-бар. Площадь обрушения составила около 600 кв. м. В мэрии сказали, что торговый центр был построен нелегально. Из-под завалов извлекли двух человек, третий умер по дороге в больницу. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственник ТЦ задержан.