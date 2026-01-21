Третий пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске умер по пути в больницу

Третий пострадавший при обрушении торгового центра в Новосибирске скончался по пути в больницу. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

ЧП произошло в Первомайском районе города после обрушения крыши здания. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также проводит прокуратура. В здании обрушились конструкции второго этажа и кровля, внутри находились магазины и суши-бар.

Ранее городские власти сообщали о двух пострадавших, еще двух женщин спасатели извлекли из-под завалов и госпитализировали. Предварительная площадь обрушения составила около 600 кв. м. На месте работают спасатели и тяжелая техника МЧС России, включая кинологов и специалистов беспилотных авиационных систем. В мэрии также заявили, что торговый центр был построен нелегально.