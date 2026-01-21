Мэрия Новосибирска заявила, что обрушившийся ТЦ был построен нелегально

Торговый центр в Новосибирске, крыша которого обрушилась, был построен в Первомайском районе самовольно. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба мэрии города.

По данным местных властей, сотрудники управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) Новосибирска обнаружили самовольно построенное здание в 2017 году. Согласно сведениям ЕГРН, объект был построен на участке, принадлежащем Сергею Туркову. УАСИ сообщило в инспекцию строительного надзора региона, чтобы привлечь застройщика к ответственности. Однако инспекция отказала в возбуждении дела.

ЧП произошло в Первомайском районе Новосибирска. В здании обрушились конструкции второго этажа и кровля. В ТЦ располагались несколько магазинов и суши-бар. Мэрия сообщала о двух пострадавших. В областном Минздраве рассказали, что из-под завалов спасли еще двух женщин, их госпитализировали. По данным МЧС, под завалами могут находиться еще люди. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.