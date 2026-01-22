В Новосибирске задержали собственника обрушившегося ТЦ

Правоохранительные органы задержали в Новосибирске собственника торгового центра, обрушение которого привело к смерти одного человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре региона. Имя задержанного не называется.

Ранее в мэрии города сообщали, что торговый центр представлял собой самовольную постройку, которую собственник все же смог узаконить через суд. В здании находились магазины и суши-бар. Согласно сведениям ЕГРН, объект был построен на участке, принадлежащем Сергею Туркову.

В здании накануне обрушились конструкции второго этажа и кровля. Из-под завалов спасли двух человек. Предварительная площадь обрушения составила около 600 кв. м. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.