Под завалами ТЦ в Новосибирске нашли двух выживших женщин

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения крыши торгового центра в Новосибирске. Ведомство уточняет количество пострадавших, сообщило управление ведомства по Новосибирской области. Проверку по факту происшествия также организовала прокуратура.

ЧП произошло в Первомайском районе Новосибирска. В здании обрушились конструкции второго этажа и кровля. Внутри располагались несколько магазинов и суши-бар. Мэрия сообщала о двух пострадавших. В областном Минздраве рассказали «Интерфаксу», что спасатели достали из-под завалов еще двух женщин, их госпитализировали. По данным МЧС, под завалами могут находиться еще люди.

Предварительная площадь обрушения составила 600 кв.м. На месте работает тяжелая инженерная техника и спасатели, включая расчет кинологов, работников газораспределительной службы и специалистов беспилотных авиационных систем МЧС.

Никита Черненко