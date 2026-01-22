В Ростовской области в семи пожарах спасены пять человек за сутки

За сутки 21 января спасатели ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров, в них пострадал один человек и спасены пятеро. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме этого, спасатели привлекались к устранению последствий одно дорожно-транспортного происшествия.

Всего за сутки МЧС задействовало 140 специалистов и 35 единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в жилых домах областного центра за неделю потушили 11 пожаров. Их рост связывают с использованием обогревателей и электрокаминов в морозы.

Наталья Белоштейн