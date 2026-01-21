В жилых домах Ростова за неделю потушили 11 пожаров

В Ростове-на-Дону за неделю произошло 11 бытовых пожаров. Рост происшествий связывают с использование обогревателей и электрокаминов в морозы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пяти случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в четырех — замыкание электропроводки и в двух — атака БПЛА.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возгорании в двухэтажном жилом доме на ул. Лермонтовской, 160 в Ростове-на-Дону. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:48 21 января. Площадь пожара достигала 100 кв. м. К тушению привлекли шесть единиц техники и 21 спасателя.

Наталья Белоштейн