В аэропорту Сочи три рейса перенаправили на запасной аэродром, ограничения сняли

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В настоящий момент воздушная гавань курорта работает в штатном режиме, обслуживание рейсов осуществляется по фактическому расписанию, сообщает воздушная гавань курорта в своем Telegram-канале.

В период действия ограничений экипажи трех рейсов приняли решение об уходе на запасной аэродром в Минеральных Водах. Речь идет о рейсах DP-324, SU-1140 и N4-438. После отмены ограничительных мер аэропорт приступил к формированию обновленного расписания для оперативного приема и обслуживания всех воздушных судов.

Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальную информацию о статусе своих рейсов через авиакомпании, которые информируют о возможных изменениях по контактам, указанным при бронировании. Дополнительно сведения доводятся через аудиообъявления в терминале, а также посредством специализированного телеграм-бота аэропорта.

Ранее сообщалось, что в течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты над рядом регионов, в том числе над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края.

Также напомним, что в регионе действуют дополнительные ограничения в сфере информационной безопасности. Документ, подписанный губернатором Краснодарского края, запрещает фото- и видеосъемку и распространение сведений о применении беспилотников, работе систем ПВО и объектов критической инфраструктуры. Контроль за соблюдением требований возложен на профильные ведомства, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик