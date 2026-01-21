Над Черным морем сбили четыре беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Всего в период с 9:00 до 18:00 мск было нейтрализовано 32 беспилотника, часть из которых была зафиксирована над южными регионами страны и прилегающими морскими акваториями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в Сочи вечером была объявлена угроза атаки беспилотников. На территории курорта была включена система оповещения, а режим повышенной готовности действовал около полутора часов. После полуночи глава города Андрей Прошунин сообщил о полной отмене угрозы, уточнив, что все воздушные цели в небе над Сочи и прилегающей акваторией Черного моря были уничтожены средствами ПВО.

По информации городских властей, пострадавших среди населения нет, возгораний и повреждений объектов критической и социальной инфраструктуры не зафиксировано. Обстановка в городе оценивается как стабильная и находящаяся под контролем.

В то же время в районе улицы Транспортной было зафиксировано падение мелких фрагментов сбитого летательного аппарата. Сообщение поступило от жителей многоквартирного дома по линии экстренной службы 112. На место оперативно выехали профильные службы для обследования и зачистки территории.

Власти напомнили о сохраняющемся запрете на съемку и распространение материалов, связанных с работой ПВО и действиями спецслужб, а также призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам и незамедлительно сообщать о них в экстренные службы.

Мария Удовик