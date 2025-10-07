Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Свет клином

Белгородское областное правительство перешло в аварийный режим работы

Исполнительная власть Белгородской области переходит в аварийный режим работы, сосредоточившись на ликвидации последствий ударов по энергоинфраструктуре и подготовке к отопительному сезону, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал население приобрести электрогенераторы — 5 октября украинский обстрел оставил без света около 40 тыс. человек. Не хватает и топлива — рядом с автозаправками региона образовались очереди.

Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме

Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме

Фото: t.me / vvgladkov

Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме

Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме

Фото: t.me / vvgladkov

Губернатор Вячеслав Гладков (в центре) на заседании правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков (в центре) на заседании правительства Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Виды Белгорода во время блэкаута

Виды Белгорода во время блэкаута

Фото: Ъ-Черноземье

Виды Белгорода во время блэкаута

Виды Белгорода во время блэкаута

Фото: Ъ-Черноземье

Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме

Фото: t.me / vvgladkov

Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме

Фото: t.me / vvgladkov

Губернатор Вячеслав Гладков (в центре) на заседании правительства Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Виды Белгорода во время блэкаута

Фото: Ъ-Черноземье

Виды Белгорода во время блэкаута

Фото: Ъ-Черноземье

Правительство Белгородской области отреагировало на новую тактику ВСУ и переключилось на аварийный режим, поставив во главу угла борьбу с последствиями украинских ударов по энергоинфраструктуре и подготовку к отопительному сезону. Об этом на заседании регионального правительства объявил губернатор Вячеслав Гладков. Из графика работы исполнительной власти убраны все прочие направления, кроме образования.

«Еще в 2022 году после первых прилетов мы организовали резервную генерацию во всех больницах и объектах водоканала. Сегодня ситуация требует дальнейших усилий»,— отметил глава региона и поставил перед своим заместителем Сергеем Довгалюком задачу установить генераторы в детских садах, школах, объектах водоканала, учреждениях здравоохранения и социальной защиты — прежде всего в Белгороде, Яковлевском и Белгородском районах. Во вторую очередь устройства поставят в организации, расположенные в Грайворонском, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском районах. В третью — в Волоконовском, Валуйском, Прохоровском, Ивнянском и Корочанском районах. За ними последуют остальные муниципалитеты.

На том же совещании глава региона призвал жителей частного сектора самостоятельно готовить резервные источники энергии. «Надеемся, что жители отзовутся на наш призыв. Точно понимаю, что мои слова вызовут достаточно резкую, негативную оценку. Пусть лучше жители поругают меня, зато смогут правильно оценить обстановку»,— рассудил губернатор. По его поручению чиновники проведут подомовые обходы, чтобы оценить состав семей. Особое внимание будет уделено многодетным, семьям с детьми-инвалидами, а также одиноким старикам.

Вечером 5 октября в Белгородской области под обстрел попал энергетический объект, из-за чего без света остались 40 тыс. человек. Отключения фиксировались в Белгороде, Белгородском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. К утру 7 октября электричества по-прежнему не было у тысячи жителей в трех населенных пунктах.

То, что инфраструктура региона теперь — одна из главных целей ВСУ, стало понятно 28 сентября, когда ракетный удар пришелся по крупному энергетическому объекту. Атака привела к отключению света более чем в десяти муниципалитетах, в том числе в самом Белгороде и во втором по величине городе региона Старом Осколе.

Еще в конце сентября региональные власти признали и проблемы с нехваткой автомобильного топлива. 6 октября на автозаправках в некоторых населенных пунктах региона вновь выстроились очереди, убедился корреспондент «Ъ-Черноземье»

Фото: Ъ-Черноземье

Фото: Ъ-Черноземье

Положение усложняет то, что украинская армия бьет по аварийным бригадам, которые восстанавливают электроснабжение. Так, по сообщению Вячеслава Гладкова, 6 октября ракетным ударом были убиты двое энергетиков. Один скончался на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Другой получил осколочное ранение легкого и умер через несколько часов в областной больнице.

В селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие. Одного из сотрудников осколками ранило в руку, его коллегу — в плечо. Селянам оказали помощь в Октябрьской районной больнице, а затем доставили их в больницу № 2 областного центра. БПЛА атаковали город Грайворон, поселки Красная Яруга и Октябрьский, села и хутора Шебекинского округа, Белгородского и Волоконовского районов. Пострадали сельхозпредприятие, соцобъект, частные дома и автомобили.

Такие атаки происходят каждый день. Всего же, по данным областной власти, с начала СВО в регионе были повреждены 48 тыс. частных домов и квартир — восстановлены 43,5 тыс.

Юрий Голубь

Как украинские беспилотники атаковали правительство Белгородской области

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

