Свет клином

Исполнительная власть Белгородской области переходит в аварийный режим работы, сосредоточившись на ликвидации последствий ударов по энергоинфраструктуре и подготовке к отопительному сезону, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал население приобрести электрогенераторы — 5 октября украинский обстрел оставил без света около 40 тыс. человек. Не хватает и топлива — рядом с автозаправками региона образовались очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме Фото: t.me / vvgladkov Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме Фото: t.me / vvgladkov Губернатор Вячеслав Гладков (в центре) на заседании правительства Белгородской области Фото: t.me / vvgladkov Губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства Белгородской области Фото: t.me / vvgladkov Виды Белгорода во время блэкаута Фото: Ъ-Черноземье Виды Белгорода во время блэкаута Фото: Ъ-Черноземье Следующая фотография 1 / 6 Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме Фото: t.me / vvgladkov Заседания правительства Белгородской области теперь будут проходить в аварийном режиме Фото: t.me / vvgladkov Губернатор Вячеслав Гладков (в центре) на заседании правительства Белгородской области Фото: t.me / vvgladkov Губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства Белгородской области Фото: t.me / vvgladkov Виды Белгорода во время блэкаута Фото: Ъ-Черноземье Виды Белгорода во время блэкаута Фото: Ъ-Черноземье

Правительство Белгородской области отреагировало на новую тактику ВСУ и переключилось на аварийный режим, поставив во главу угла борьбу с последствиями украинских ударов по энергоинфраструктуре и подготовку к отопительному сезону. Об этом на заседании регионального правительства объявил губернатор Вячеслав Гладков. Из графика работы исполнительной власти убраны все прочие направления, кроме образования.

«Еще в 2022 году после первых прилетов мы организовали резервную генерацию во всех больницах и объектах водоканала. Сегодня ситуация требует дальнейших усилий»,— отметил глава региона и поставил перед своим заместителем Сергеем Довгалюком задачу установить генераторы в детских садах, школах, объектах водоканала, учреждениях здравоохранения и социальной защиты — прежде всего в Белгороде, Яковлевском и Белгородском районах. Во вторую очередь устройства поставят в организации, расположенные в Грайворонском, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском районах. В третью — в Волоконовском, Валуйском, Прохоровском, Ивнянском и Корочанском районах. За ними последуют остальные муниципалитеты.

На том же совещании глава региона призвал жителей частного сектора самостоятельно готовить резервные источники энергии. «Надеемся, что жители отзовутся на наш призыв. Точно понимаю, что мои слова вызовут достаточно резкую, негативную оценку. Пусть лучше жители поругают меня, зато смогут правильно оценить обстановку»,— рассудил губернатор. По его поручению чиновники проведут подомовые обходы, чтобы оценить состав семей. Особое внимание будет уделено многодетным, семьям с детьми-инвалидами, а также одиноким старикам.

Вечером 5 октября в Белгородской области под обстрел попал энергетический объект, из-за чего без света остались 40 тыс. человек. Отключения фиксировались в Белгороде, Белгородском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. К утру 7 октября электричества по-прежнему не было у тысячи жителей в трех населенных пунктах.

То, что инфраструктура региона теперь — одна из главных целей ВСУ, стало понятно 28 сентября, когда ракетный удар пришелся по крупному энергетическому объекту. Атака привела к отключению света более чем в десяти муниципалитетах, в том числе в самом Белгороде и во втором по величине городе региона Старом Осколе.

Еще в конце сентября региональные власти признали и проблемы с нехваткой автомобильного топлива. 6 октября на автозаправках в некоторых населенных пунктах региона вновь выстроились очереди, убедился корреспондент «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Черноземье Фото: Ъ-Черноземье

Положение усложняет то, что украинская армия бьет по аварийным бригадам, которые восстанавливают электроснабжение. Так, по сообщению Вячеслава Гладкова, 6 октября ракетным ударом были убиты двое энергетиков. Один скончался на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Другой получил осколочное ранение легкого и умер через несколько часов в областной больнице.

В селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие. Одного из сотрудников осколками ранило в руку, его коллегу — в плечо. Селянам оказали помощь в Октябрьской районной больнице, а затем доставили их в больницу № 2 областного центра. БПЛА атаковали город Грайворон, поселки Красная Яруга и Октябрьский, села и хутора Шебекинского округа, Белгородского и Волоконовского районов. Пострадали сельхозпредприятие, соцобъект, частные дома и автомобили.

Такие атаки происходят каждый день. Всего же, по данным областной власти, с начала СВО в регионе были повреждены 48 тыс. частных домов и квартир — восстановлены 43,5 тыс.

Юрий Голубь