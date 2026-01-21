Путин запросил доклад о ситуации с отсутствием воды в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину представить доклад о ситуации в отдельных населенных пунктах Ростовской области, где несколько суток нет воды и отопления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

«В этих городках, о которых мы с вами знаем, в Ростовской области, там люди остались без водоснабжения, без тепла. В каком состоянии дела? Еще раз скажите, пожалуйста»,— цитирует агентство слова Путина.

Речь идет об аварии на Гуково-Гундоровском магистральном водопроводе, из-за которой была остановлена подача водоснабжения населенные пункты Красносулинского района и Гуково. В них был введен режим повышенной готовности к ЧС.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 20 января ситуацию на контроль взял главы Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Наталья Белоштейн