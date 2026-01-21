Axios: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе 22 января

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Давос 22 января на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP



С 19 по 23 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Дональд Трамп прибыл туда 21 января и заявил, что встретится с Владимиром Зеленским сегодня. Накануне президент Украины отменил поездку на форум. По официальной версии украинской стороны, он решил остаться для координации работ по восстановлению объектов энергетики.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что господин Трамп не хочет встречаться с президентом Украины в Давосе. Об отмене встречи также сообщало Axios.