Трамп сегодня встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сегодня намерен провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку. Я также общаюсь с президентом Зеленским, мне кажется, он тоже хочет заключить сделку»,— сказал господин Трамп.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Давос, а останется в Киеве. Однако он допустил, что его планы могут поменяться.

В тот же день Politico со ссылкой на представителя республиканской партии писало, что Дональд Трамп не заинтересован во встрече с украинским президентом. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские официальные лица также сообщал, что американский президент не планирует встречу.