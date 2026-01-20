Встреча Трампа и Зеленского в Давосе отменена

Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские официальные лица. По его словам, украинский президент мог бы отправиться в Швейцарию, только если по итогу встречи с американским коллегой планировалось бы подписание соглашений об урегулировании.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Зеленский подтвердил, что остается в Киеве и координирует работу коммунальных служб и энергетиков. Он при этом допустил, что планы могут поменяться.

Перед поездкой президента США на форум источники СМИ утверждали, что Дональд Трамп не заинтересован во встрече с Владимиром Зеленским. В Давосе господин Трамп планирует провести несколько встреч по Гренландии.