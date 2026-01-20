Встреча Трампа и Зеленского в Давосе отменена
Axios: Трамп и Зеленский не подпишут в Давосе план восстановления Украины
Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские официальные лица. По его словам, украинский президент мог бы отправиться в Швейцарию, только если по итогу встречи с американским коллегой планировалось бы подписание соглашений об урегулировании.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Господин Зеленский подтвердил, что остается в Киеве и координирует работу коммунальных служб и энергетиков. Он при этом допустил, что планы могут поменяться.
Перед поездкой президента США на форум источники СМИ утверждали, что Дональд Трамп не заинтересован во встрече с Владимиром Зеленским. В Давосе господин Трамп планирует провести несколько встреч по Гренландии.