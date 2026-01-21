В Каневском районе Кубани после капремонта открыли участковую больницу

В Каневском районе Краснодарского края после капитального ремонта начала работу участковая больница в станице Челбасской. Медицинскую помощь в обновленном учреждении будут получать более 7 тыс. жителей. Работы выполнены в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения», сообщили в администрации региона.

Как отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, за четыре года по краевой программе обновили более 160 медучреждений. По его слвоам, капитальные ремонты позволяют не только заменить инженерные сети и обновить внешний облик зданий, но и оптимизировать внутренние пространства за счет сокращения неиспользуемых площадей и открытия новых кабинетов.

В здании больницы заменили кровлю и инженерные коммуникации, укрепили фундамент, обновили фасад и внутреннюю отделку помещений. Кабинеты оснастили современным медицинским оборудованием и мебелью.

В 2026 году в рамках региональной программы планируется завершить капитальный ремонт еще в 15 медицинских учреждениях Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за последние шесть лет в Краснодарском крае обновили 29 детских медицинских учреждений. В 20 объектах выполнили капитальный ремонт, еще в девяти провели частичные работы: заменили кровлю, обновили инженерные сети, фасады и внутреннюю отделку.

Никита Бесстужный