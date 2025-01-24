На Кубани за шесть лет обновили 29 детских медучреждений

За последние шесть лет в Краснодарском крае обновили 29 детских медицинских учреждений. В 20 объектах выполнили капитальный ремонт, еще в девяти провели частичные работы: заменили кровлю, обновили инженерные сети, фасады и внутреннюю отделку, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, специалисты используют яркие цвета и рисунки, а также обустраивают игровые зоны. В 2025 году запланирован ремонт еще пяти детских медучреждений.

В 2024 году завершили капитальный ремонт педиатрического отделения Курганинской ЦРБ. Полностью заменили коммуникации, обновили отделку, мебель и сантехнику. Условия улучшили для более 20 тыс. детей района.

Нурий Бзасежев