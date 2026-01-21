В Новосибирске при обрушении крыши ТЦ пострадали два человека

В Первомайском районе Новосибирска обрушилась часть крыши торгового центра, сообщила прокуратура области. По данным мэрии, пострадали два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Новосибирской области Фото: Прокуратура Новосибирской области

ЧП случилось по адресу: улица Наумова, 26. В здании расположены несколько магазинов. Под завалами может находиться один мужчина, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным Telegram-канала Mash, повреждены несколько припаркованных у здания машин. Очевидцы заявили каналу, что обвал случился из-за скопившегося на крыше снега.

16 января в Новосибирске обрушилась крыша административного здания на территории горнолыжного комплекса в Октябрьском районе. В МЧС сообщили, что на тот момент здание не эксплуатировалось, никто не пострадал. Предварительно, причиной обрушения также стало скопление снега.