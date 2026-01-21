Активистку записали в террористки

В Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшей активистки «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Анастасии Шевченко (признана иноагентом). Ее обвиняют в организации финансирования терроризма: по версии следствия, она в соцсети собирала деньги для украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Суд пройдет в заочном режиме.



ЮОВС рассмотрит уголовное дело Анастасии Шевченко (признана минюстом РФ иностранным агентом), обвиняемой в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Сама фигурантка проживает сейчас в Вильнюсе, поэтому ее дело рассмотрят заочно. Первое заседание было назначено на 21 января, однако его пришлось перенести на 10 февраля – адвокат подсудимой заболел.

По версии следствия, подсудимая, являющаяся членом целого ряда неправительственных организаций, в феврале 2025 года начала собирать средства для украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ). На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она опубликовала видео, в котором продемонстрировала брошюру с текстом на английском языке. Содержание брошюры сводится к призывам о «внесении денежных средств в пользу организации» и сопровождается ссылкой интернет-страницу запрещенного террористического формирования). На этой же странице фигурантка разместила свои видео, в которых объясняет почему начала сбор средств.

В 2021 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону уже приговорил Анастасию Шевченко (признана Минюстом РФ иноагентом) к четырем годам условно за осуществление на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ): она участвовала в семинаре и митинге. Позднее ее действия были переквалифицированы по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации), а наказание смягчено до трех лет лишения свободы условно. В конце 2022 года условный срок был заменен на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей», поскольку летом того же года она эмигрировала в Литву и перестала отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону