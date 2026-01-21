Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону завершили ремонт теплотрассы на проспекте Шолохова

В Ростове-на-Дону завершили аварийные работы на теплотрассе на проспекте Шолохова. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время специалисты проводят заполнение системы. Дефект теплотрассы был обнаружен 19 января. Как ранее писал «Ъ-Ростов», коммунальщикам удалось устранить порыв на улице Турмалиновской.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области объяснили, что при отключении тепла в квартирах жителям в первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию (УК, ТСЖ или ЖСК) с требованием составить официальный акт о недостаточном отоплении. Наличие этого документа позволит произвести перерасчет платы за ЖКУ и оперативно устранить проблему.

Константин Соловьев

