Ремонт теплотрассы на Турмалиновской в Ростове завершили

Теплотрассу на Турмалиновской улице в Ростове-на-Дону отремонтировали. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас рабочие занимаются заполнением системы водой. Тепло должно начать поступать в квартиры и дома в ближайшие часы.

Как писал «Ъ-Ростов», в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону из-за порыва теплотрассы на Турмалиновской ул. без теплоснабжения остались девять жилых домов по адресам: Турмалиновская ул., 87/1, 85а, 85/1, 83, 79/1, 62, 60; Обуховский пер., 3, и пр-т Нагибина,12а.

Мария Хоперская