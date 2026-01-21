В Новошахтинске приступили к ремонту водонапорного коллектора

Рабочие откачали воду из затопленного помещения на очистных сооружениях «Водострой» в Новошахтинске и приступили к устранению аварии на водоводе и напорном коллекторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Сергей Бондаренко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новошахтинска Сергея Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Новошахтинска Сергея Бондаренко

«Привлечены два сварщика и восемь слесарей. Закончить работы планируется к 18:00»,— написал господин Бондаренко.

Глава города добавил, что котельные и образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария на напорном коллекторе участка очистных сооружений «Водострой» в Новошахтинске произошла утром 21 января. Подача воды была прекращена в город и 13 соседних поселков.

Прокуратурой Ростовской области по факту аварии организована проверка.

Наталья Белоштейн