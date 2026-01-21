Новошахтинск остался без воды из-за аварии на коллекторе

В Новошахтинске сегодня утром, 21 января, произошла авария на напорном коллекторе участка очистных сооружений «Водострой». Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Управления развития систем водоснабжения» Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В результате аварии прекращена подача воды в город, остановлена работа трех насосных станций: №1 «Полевая», №2 «Западная» и №3 «Баки Ленина». Кроме того, без водоснабжения остались 13 поселков Новошахтинска: Н. Соколовка, С. Соколовка, 1-е и 2-е отделение 6 Совхоза, Городская, Стройбюро, Западная, Радио, поселок Несветаевский, Центр, Горького, Бугултай, Самбек и поселок Красный.

Специалисты планируют устранить аварию до 18:00. На время отключения организован подвоз воды.

Константин Соловьев