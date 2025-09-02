«Дом на Горького» ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде

Единственный дом жилкомплекса «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию. Как сообщили в областном минстрое, свои деньги в этот ЖК вложили 197 дольщиков, в ближайшее время им начнут передавать квартиры.

Дом, который в 2015 году начинала строить компания бывшего замгубернатора Нижегородской области Валерия Англичанинова ООО «Интер Сити», в декабре 2023 года признали проблемным. Застройщика признали банкротом, после чего стройку передали ООО «СЗ Хутор», где бенефициарами выступают два других бывших замгубернатора — Антон Аверин и Роман Антонов, а также депутат заксобрания Валерий Антипов.

За достройку дома в центре города компания получит земельные участки на берегу Волги в микрорайоне Мещерское озеро.

Валерия Англичанинова, обвиненного в хищении средств дольщиков, сейчас судят в Нижегородском райсуде.

Галина Шамберина