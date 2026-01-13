Бывшему девелоперу пристраивают срок

Нижегородская прокуратура попросила суд признать бывшего застройщика Валерия Англичанинова виновным в мошенничестве со средствами дольщиков при строительстве ЖК «Дом на Горького». Гособвинитель считает, что бывший замдиректора обанкроченного ООО «Интерсити» заслужил 10 лет заключения с учетом прежнего наказания за срыв строительства жилья для военных в подмосковном Чехове. Валерий Англичанинов, пенсионер с московской пропиской, вину в хищении не признал. Он утверждал, что стройку многоквартирного дома в Нижнем Новгороде контролировал основатель холдинга СУ-155 Михаил Балакин, позже сбежавший из России. Сторона обвинения сочла эти утверждения обвиняемого попыткой выгородить себя, а защита планирует просить оправдать Валерия Англичанинова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начались прения по уголовному делу в отношении бывшего замдиректора ООО «Интерсити» Валерия Англичанинова. В правительстве губернатора Валерия Шанцева он работал заместителем по строительству, затем вернулся в девелоперский бизнес и в 2015 году начал строить в Нижнем Новгороде жилой комплекс «Дом на Горького».

Стройка многоквартирного дома затянулась до 2024 года. Заместитель губернатора Сергей Морозов обратился в федеральный Фонд развития территорий и инициировал процедуру банкротства «Интерсити». Несмотря на продленный срок строительства ЖК, арбитражный суд изъял у компании земельный участок с объектом. Дом-долгострой доделал и ввел в эксплуатацию застройщик «Хутор». А Валерия Англичанинова еще в октябре 2023 года арестовали по обвинению в хищении почти 274 млн руб. средств дольщиков при затянувшемся строительстве «Дома на Горького».

Через месяц после ареста в Нижнем Новгороде его приговорили в Москве к четырем годам лишения свободы за мошенничество при реализации другого проекта. В подмосковном Чехове его компания затянула строительство дома для сотрудников Центра радиоэлектронной разведки ФСБ России. Валерий Англичанинов настаивал, что проект в Подмосковье затянулся по вине местных властей. Он обжаловал приговор из нижегородского следственного изолятора, однако апелляционный суд оставил его в силе.

Сейчас с учетом уже отбываемого срока за проблемную стройку в Чехове нижегородская прокуратура попросила приговорить арестованного Валерия Англичанинова к 10 годам лишения, а затем еще к году ограничения свободы.

Гособвинитель Светлана Ковалышкина сообщила, что вина бывшего строителя в ходе следствия и суда была полностью доказана, как и факты вывода денег дольщиков через ООО «Строймаштрейд», которым более двух с половиной лет руководил Валерий Англичанинов. Эта компания аккумулировала средства дольщиков ЖК «Дом на Горького», продавая им квартиры, приобретенные у «Интерсити» почти по себестоимости, и «организация-прослойка была создана для обхода банковских эскроу-счетов», гарантирующих ответственность застройщика перед дольщиками, отметила Светлана Ковалышкина.

Именно Валерий Англичанинов являлся фактическим руководителем проекта, а гендиректоры «Интерсити» были номиналами, ни разу не появлявшимися в Нижнем Новгороде — один из них был учителем физики, отметила гособвинитель. Прокурор раскритиковала и версию защиты о том, что ЖК не был своевременно возведен из-за начавшегося в 2022 году строительства метро на улице Горького, перекрывшего въезд на стройплощадку жилого комплекса. Если бы с 2015 года «Дом на Горького» строился по графику, он был бы введен еще до начала строительства метро, которое потом не помешало «Хутору» завершить дом, настаивала Светлана Ковалышкина,

Гособвинитель также подвергла сомнению показания подсудимого о том, что на начальном этапе в стройку ЖК «Дом на Горького» вошел основатель крупной девелоперской группы СУ-155 Михаил Балакин, который и финансировал нижегородский проект, а также контролировал его через своих родственников — учредителей застройщика. Михаил Балакин уехал из России и был объявлен в международный розыск, проверить показания о его участии в «Доме на Горького» невозможно. Обвинение решило, что Валерий Англичанинов голословно упоминал девелопера Балакина, чтобы самому избежать ответственности.

Кроме запрошенного для обвиняемого 10-летнего срока в прокуратуре Нижегородской области также заявили к бывшему застройщику гражданский иск на всю сумму предполагаемого ущерба — 274 млн руб.

Валерий Англичанинов сообщил, что «очень хочет ответить на доводы прокуратуры», но необходимо время подготовиться. Для этого суд предоставил ему и его защите неделю. Адвокаты намерены просить оправдания для подзащитного, полагая, что никакого мошенничества со средствами дольщиков не было, а следствие не описало конкретный механизм хищения денег во взаимоотношениях между разными организациями, участвовавшими в строительстве и сделках по купле-продаже помещений ЖК «Дом на Горького».

Роман Кряжев