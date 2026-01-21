Кремль ожидает разъяснения слов Трампа о секретном оружии США

Кремль надеется получить от США разъяснения по поводу слов американского президента Дональда Трампа о наличии у его страны секретного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Еще предстоит, наверное, нам услышать объяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

На вопрос о том, вызвала ли у России опасения информация о неизвестном американском оружии, господин Песков ответил: «У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации, они выполняют свою работу».

Накануне Дональд Трамп заявил, что США обладают вооружениями, о которых неизвестно остальному миру. Так он отреагировал на слухи о применении звукового оружия во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. New York Post со ссылкой на очевидцев сообщала, что проводившие операцию военные использовали мощное секретное оружие, заставившее телохранителей господина Мадуро буквально «пасть на колени». По данным венесуэльского Минобороны, погибли 83 человека, более 112 пострадали.

