Главе Венесуэлы припомнили всё

Давление США на исполняющую обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заметно усилилось: в американские СМИ просочилась информация о том, что она на протяжении многих лет была «приоритетной целью» Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Публикациям предшествовал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Каракас, совпавший по времени со встречей в Вашингтоне президента Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Администрация США ясно дает понять, что в случае, если Родригес проявит несговорчивость, она рискует повторить судьбу Николаса Мадуро, а ее потенциальной сменщицей может стать госпожа Мачадо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В субботу в СМИ появилась информация о том, что, согласно материалам американского Управления по борьбе с наркотиками, и. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес в течение многих лет играла «ключевую роль» в южноамериканском наркотрафике

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters В субботу в СМИ появилась информация о том, что, согласно материалам американского Управления по борьбе с наркотиками, и. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес в течение многих лет играла «ключевую роль» в южноамериканском наркотрафике

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Публикации о криминальном прошлом Дельси Родригес появились в Associated Press, New York Post и ряде других американских СМИ вечером 17 января. В них приводятся выдержки из досье DEA на исполняющую обязанности президента Венесуэлы. Согласно этим материалам, Родригес находится под наблюдением управления с 2018 года, а в 2022 году была обозначена как «приоритетная цель» в связи с предполагаемой ключевой ролью в наркотрафике в Южной Америке. Ее имя, как утверждается, фигурирует как минимум в десяти расследованиях, часть из которых остается еще не закрыта. Родригес вменяют в вину целый ряд преступлений — от торговли наркотиками до контрабанды золота.

Среди конкретных эпизодов — использование отеля Isla Margarita Resort на острове Маргарита для отмывания средств, а также участие в коррупционных схемах совместно с бывшим соратником Мадуро Алексом Саабом.

Последний был арестован в США в 2020 году по обвинению в отмывании денег, однако в 2023 году он был помилован тогдашним президентом Джо Байденом в рамках обмена заключенными.

Появление этих материалов последовало за визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Каракас 15 января, где он провел переговоры с госпожой Родригес. Это стало самым высокопоставленным контактом между сторонами с момента американской операции по захвату Николаса Мадуро в начале января и произошло сразу после телефонного разговора между Трампом и исполняющей обязанности президента Венесуэлы. The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечала, что визит Рэтклиффа был призван продемонстрировать, что Вашингтон ждет «улучшения рабочих отношений» с Каракасом. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в разведывательной сфере, меры по восстановлению экономической стабильности в Венесуэле и гарантии того, что страна больше не будет служить «убежищем для противников США, прежде всего наркоторговцев».

Параллельно с этим Дональд Трамп принимал в Овальном кабинете лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. На встрече обладательница Нобелевской премии мира передала свою награду американскому президенту, заявив, что именно он ее заслужил, и пообещала в скором времени вернуться на родину в качестве первой демократически избранной женщины—президента Венесуэлы. Утечка досье на Родригес и демонстративный прием Мачадо в Белом доме стали частью одного сценария — усиления давления на преемницу Мадуро через обозначение «запасного» варианта действий США. Еще в первые дни после прихода Родригес к власти Трамп предупреждал, что в случае отказа от сотрудничества она «заплатит цену даже выше, чем Мадуро». Теперь эти угрозы подкреплены массивом информации, которую DEA собирало годами и которая в любой момент может быть пущена в ход в американской юрисдикции.

Осознавая степень зависимости от Вашингтона, Родригес пытается компенсировать внешнее давление за счет укрепления вертикали власти. По данным Bloomberg, она начала реорганизацию кабинета министров и аппарата безопасности, отстраняя от должности сторонников радикального курса. Среди заметных перестановок — перевод главы Центробанка Каликсто Ортеги Санчеса на пост замминистра экономики и назначение экс-главы МВД Густаво Гонсалеса Лопеса руководителем президентской личной гвардии. На этом посту он сменил генерал-майора Хавьера Маркано Табата, отвечавшего за охрану Мадуро. Меняется и структура правительства: Родригес объединила министерства промышленности и торговли, поручив новый блок Луису Антонио Вильегасу.

Параллельно продолжается процесс помилования представителей оппозиции, в рамках которого на свободу уже вышли более 400 человек. Все это свидетельствует о попытке выиграть время в ситуации, когда пространство для политического маневра стремительно сужается.

Вероника Вишнякова