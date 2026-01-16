Минобороны Венесуэлы уточнило число погибших во время операции США

Во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли 47 военнослужащих республики, в том числе девять женщин. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Всего погибли 83 человека, более 112 пострадали. Слова главы Минобороны приводит Primicia.

Среди военнослужащих Кубы погибли 32 человека, сказал Владимир Падрино Лопес на церемонии награждения военнослужащих и гражданских лиц, участвовавших в обороне страны при атаке США. Он пообещал оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших. Для этого по поручению уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес создана специальная комиссия.

В честь погибших военнослужащих будет возведен монумент, сообщил министр обороны. Работа по выбору места уже началась.

3 января США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, после чего захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Господин Мадуро и его супруга не признали вину.