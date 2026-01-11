NYP: против телохранителей Мадуро США применили «страшное секретное оружие»

При захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января проводившие операцию коммандос использовали мощное секретное оружие, заставившее его телохранителей и военных буквально «пасть на колени». Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на интервью свидетеля из числа солдат, охранявших господина Мадуро. Интервью было размещено в X представителями Белого дома.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

«Нас были сотни, но у нас не было шанса… В какой-то момент они что-то запустили. Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как моя голова чуть ли не взрывается изнутри,— цитирует газета свидетеля.— У всех у нас пошла кровь. Кого-то рвало кровью. Мы упали на землю. Не могли пошевелиться. После этого звукового оружия, или что там это было, мы не могли даже встать».

По словам газеты, в Белом доме пока не отвечают на вопрос о том, является ли публикация записи интервью пресс-секретарем президента Кэролайн Левитт подтверждением правдивости слов свидетеля. Ранее Министерство внутренних дел Венесуэлы говорило о том, что в ходе операции американских войск было убито более 100 венесуэльских военнослужащих.

По словам одного из экспертов, с которым связалась газета, у военных уже много лет есть оружие, использующее направленную энергию — микроволны или лазерные лучи. В 2020 году, как утверждает этот эксперт, китайские войска применили микроволновое оружие против индийских солдат в Ладахе. Но, по его мнению, если заявления очевидца правдивы, то это первый случай использования подобного оружия американскими военнослужащими.

