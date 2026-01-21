Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

США обладают вооружениями, о которых неизвестно остальному миру, заявил президент Дональд Трамп. Так он прокомментировал слухи о применении звукового оружия при военной операции в Венесуэле.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения»,— отметил господин Трамп в интервью телеканалу NewsNation. Подробностей о характере и возможностях упомянутого оружия он не привел.

3 января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Власти США обвинили их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента республики стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. По данным венесуэльского Минобороны, в операции по захвату господина Мадуро погибли более 80 человек. Среди них есть как венесуэльские, так и кубинские военнослужащие.