КТК демонтирует ВПУ-2 после террористической атаки

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приступил к демонтажу выносного причального устройства ВПУ-2 на морском терминале под Новороссийском. Сейчас на объекте ведутся работы по восстановлению плавучести, после чего ВПУ-2 будет демонтировано, сообщили в пресс-службе компании.

ВПУ-2 получило тяжелые повреждения в результате террористической атаки беспилотного катера 29 ноября 2025 года, состояние устройства исключает возможность его дальнейшей эксплуатации. КТК подчеркивает, что решение о демонтаже принято по итогам технического обследования.

КТК является международной нефтетранспортной компанией с участием России, Казахстана и иностранных добывающих компаний и эксплуатирует Каспийский магистральный нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км. Консорциум соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и остается одним из ключевых маршрутов экспорта казахстанской нефти.

Параллельно генеральный директор КТК Николай Горбань проинспектировал финальный этап ремонта на выносном причальном устройстве ВПУ-3. С середины ноября 2025 года на объекте ведется частичная замена подводных шлангов и рукавов грузовой системы.

