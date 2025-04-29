КТК полностью устранил нарушения безопасности при перевалке нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил устранение всех нарушений, обнаруженных Ространснадзором во время внеплановой проверки в конце марта 2025 года. За несоблюдение требований безопасности при перевалке нефти компания была оштрафована судом на 200 тыс. руб, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

«Мы очень оперативно отреагировали, разработали мероприятия, и все те недостатки и нарушения, которые были выявлены в результате внеплановой проверки Ространснадзора, на сегодняшний день устранены»,— заявил генеральный директор КТК Николай Горбань.

По его словам, одно из выносных причальных устройств (ВПУ) уже получило новое разрешение и возобновило функционирование. Для второго ВПУ компания ожидает решения Российского морского регистра судоходства о восстановлении класса и выдаче соответствующего свидетельства.

Ранее КТК временно остановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 до исправления выявленных недочетов. В Кремле отмечали, что приостановка работы причалов КТК также связана с повреждениями от атаки Вооруженных сил Украины. В апреле суд, несмотря на наложенный штраф, отменил приостановку деятельности причальных устройств.

Анна Гречко