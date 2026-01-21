Звуки стрельб будут слышны в Новороссийске 22 января

В порту Новороссийска 22 января состоятся учения военно-морской базы со стрельбами. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Учения с применением стрельб в морском порту состоятся с 21:00 до 23:00. Во время тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В период учений в акватории Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, ограничения распространяются также на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко