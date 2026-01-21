На Кубани в новогодние праздники с травмами госпитализировали более 1,5 тысячи человек

В период с 1 по 11 января 2026 года в медицинские организации Краснодарского края госпитализированы более 1,5 тысяч пациентов с травмами (в 2025 году — более 1 тысячи человек). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

С ожогами в медучерждения были доставлены 44 человека (в прошлом году – 125). В том числе 11 пациентов пострадали от пиротехники (в прошлом году – 31). С острыми отравлениями к медикам поступили 75 человек (в прошлом году — 112 человек), в том числе с алкогольной интоксикацией — 33 человека (в прошлом году — 21 человек). С переохлаждением было госпитализировано 10 человек (в прошлом году – 1 человек); в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 262 человека, что на 37% меньше прошлого года, сообщили в краевом ведомстве.

Как писал «Ъ-Кубань», в период с 1 по 7 января на Кубани зафиксировали более 4,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Свыше половины зараженных ОРВИ в регионе — это пациенты старше 15 лет. Показатель заболеваемости превысил 56%.

Андрей Пугачев