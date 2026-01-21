В Новороссийске назвали улицу в честь руководителя Поста №1 Виталия Лесика

Три улицы в селе Мысхако получили названия в честь известных жителей Новороссийска. Одну из улиц назвали в честь создателя и руководителя Поста №1 Виталия Лесика, о чем свидетельствует постановление №81, опубликованное на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно постановлению, решение о присвоении названий улицам в Мысхако было рассмотрено на заседании топонимической комиссии в декабре 2025 года. Комиссия единогласно поддержала инициативу о присвоении имен, ранее выдвинутую местной жительницей.

По решению топонимической комиссии в селе появятся улицы имени Виталия Лесика, Анастасии Комиссаренко и Александра Харченко. Также, как указывается в документе, в Мысхако образовался переулок Весенний.

Александр Харченко являлся руководителем винсовхоза «Малая Земля», который с 1993 года является ЗАО «Агрофирма Мысхако». Как сообщает «Новороссийский рабочий», Анастасия Комиссаренко, в честь которой назвали одну из улиц, в годы Великой Отечественной войны возглавляла штаб по разминированию Новороссийска.

Почетный караул ветеранов Гражданской и Великой Отечественной войн (Пост №1) впервые был установлен на Площади Героев Новороссийска 9 мая 1975 года. Вахту памяти традиционно сохранили спустя десятки лет, юнармейцы несут пост ежегодно.

София Моисеенко