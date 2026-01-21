В четыре проекта агропромкластера «Юг» инвестируют 100 млн рублей

В Краснодарском крае в рамках создания машиностроительного кластера «Юг» реализуются четыре проекта с общим объемом инвестиций 100 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики региона.

В состав кластера, помимо предприятий Кубани, вошли организации из Донецкой народной республики и Запорожской области. Компании будут работать в кооперации и выпускать гидроцилиндры с комплектующими, резинотехнические изделия, ступицы колес и металлические конструкции.

Как уточнили в минпроме, продукция предназначена для импортозамещающей сельскохозяйственной техники — культиваторов сплошной и междурядной обработки, чизельных плугов и дисковых борон.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в середине января 2026 года агропромышленный машиностроительный кластер «Юг» получил федеральную аккредитацию и стал седьмым производственным объединением с участием кубанских компаний.

Никита Бесстужев