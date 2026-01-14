На Кубани зарегистрировали первый агропромышленный машиностроительный кластер

На Кубани зарегистрирован первый межрегиональный агропромышленный машиностроительный кластер «Юг». Проект, анонсированный в ноябре 2025 года, реализован совместно с Минпромом России и фондом развития промышленности Краснодарского края в рамках программы «Proкластеры». Фонд краевого развития промышленности выступает оператором кластера и обеспечивает сопровождение всех проектных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства промышленности Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства промышленности Краснодарского края

Кластер нацелен на создание новых рабочих мест, развитие импортозамещающих производств в сфере машиностроения и интеграцию производителей высокотехнологичной сельхозтехники в единые кооперационные цепочки. В него вошли два предприятия Краснодарского края, одно из Мелитополя (Запорожская область) и два — из Донецкой Народной Республики.

Ядром кластера стало предприятие ООО «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ» из Гулькевичского района под руководством Галины Марочковой. Совместная работа с предприятиями исторических российских территорий позволит не только разработать и вывести на рынок новые модели сельхозтехники, но и наладить производство комплектующих, ранее импортировавшихся из-за рубежа.

Вячеслав Рыжков