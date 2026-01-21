Нетаньяху согласился войти в «Совет мира по сектору Газа»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает AFP.

Президент США 16 января объявил о создании «Совета мира». Предполагается, что после окончательного урегулирования в Газе совет переориентирует повестку на другие регионы, и он заработает как полноценная международная организация. США направили приглашения нескольким десяткам стран, в том числе России, но она его пока не приняла. По данным Bloomberg, США запросили за место в совете $1 млрд, хотя белорусские власти это отрицают.

