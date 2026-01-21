Заемщики себе не доверяют

На Кубани за десять месяцев прошлого года жители установили 517,5 тыс. самозапретов на оформление кредитов. Только за декабрь 49,2 тыс. кубанцев установили себе данную опцию. В то же время, в последнем месяце 2025 года аналитики отмечают снижение числа самозапретов и рост их отмены, что, вероятно, связано с желанием взять кредит на новогодние праздники. Эксперты уверены, что услуга, которой можно воспользоваться как на портале Госуслуг, так и лично — в МФЦ, будет популярна на фоне участившихся случаев мошенничества с кредитными средствами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Краснодарском крае по итогам декабря 2025 года было установлено 49,2 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. Это седьмое место среди российских регионов. Через портал «Госуслуги» жители Кубани установили 39 тыс. самозапретов, а через многофункциональные центры (МФЦ) — 10,1 тыс. (третье место по России). Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Общее количество установленных самозапретов на кредиты в Краснодарском крае, по данным Объединенного кредитного бюро, на конец 2025 года достигло 517,5 тыс.

«Учитывая, что такая возможность существует с марта прошлого года, и большинство из тех, кто хотел ею воспользоваться, по-видимому, уже сделали это, месячный прирост почти в 30 тыс., думаю, можно считать довольно высоким. Население пользуется данной опцией, чтобы в какой-то степени обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредиты на посторонних людей без ведома последних»,— комментирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По его словам, в Краснодарском крае на каждые 100 жителей региона приходится девять — с самозапретом, что является шестым показателем среди всех российских регионов. «Такое высокое место, возможно, объясняется значительным числом экономических преступлений в регионе, а также более высоким уровнем финансовой грамотности его жителей»,— говорит эксперт.

Напомним, закон о самозапрете на заключение договоров потребительских займов начал действовать с 1 марта 2025 года. С этой даты все желающие могли воспользоваться данным сервисом на портале «Госуслуги», а с 1 сентября прошлого года установить или снять самозапрет стало возможно через МФЦ.

Всего, по данным НБКИ, в декабре 2025 года россияне установили 1,5 млн самозапретов на привлечение кредитов, что на 6,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, сообщают аналитики бюро, в МФЦ в декабре 2025 года было установлено 261,2 тыс. самозапретов, что на 6,9% меньше, чем в ноябре, а через Госуслуги — 1,2 млн, что на 6,3% меньше, чем месяцем ранее.

В то же время, снятием ранее установленного самозапрета в МФЦ заемщики воспользовались в декабре 82 тыс. раз, что на 10,2% больше, чем в ноябре, а на портале «Госуслуги» — 107,7 тыс. раз, что на 1,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Всего в России по итогам декабря количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 17,3 млн человек. Сняли самозапрет после его установления с марта по декабрь 2025 года — 970 тыс. человек. Больше всего в последнем месяце прошлого года самозапретов было установлено в Москве (134,8 тыс.), Московской области (85,4 тыс.) и Санкт-Петербурге (67,5 тыс.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост показателя снятия самозапретов в декабре может быть связан с тем, что в преддверии новогодних праздников многие традиционно обращаются за кредитами в банки и МФО.

«Стоит отметить, что расширение с сентября 2025 года способов установления самозапрета на привлечение кредитов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных действий мошенников.

В случае МФЦ особое значение имеет простота идентификации личности заемщика, так как еще не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалифицированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн.

Важно, чтобы заемщики не только чувствовали себя в безопасности, но и могли при необходимости без проблем вернуть себе возможность пользоваться всем спектром финансовых услуг»,— говорит господин Волков.

По мнению Игоря Додонова, принципиальных различий между установлением самозапретов через МФЦ или Госуслуги нет — вопрос в удобстве. «Например, для пенсионеров, которые часто не очень "дружат" с компьютером или смартфоном, проще для установления самозапрета посетить МФЦ»,— говорит аналитик.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский также считает, что, по всей вероятности, те кто идет в МФЦ по вопросу установления самозапрета на оформление кредитов, по каким-либо причинам не может или не хочет разбираться с интерфейсом Госуслуг.

«Не думаю, что у Краснодарского края есть какие-либо дополнительные опции по установлению самозапретов на кредиты. Этот процесс отлажен по всей стране и максимально стандартизирован, а статистика по регионам зависит от уровня готовности граждан к такого рода шагу. Понятное дело, что при таком афишировании опции, помноженной на активность мошенничества в сфере введения граждан в заблуждение, данный способ “себя обезопасить” будет и дальше востребован. С другой стороны, так как граждане активно продолжают обращаться за кредитами, часть таких ограничений естественным образом будет сниматься в силу тех или иных обстоятельств»,— резюмирует господин Жарский.

Дмитрий Михеенко