Стала известна причина смерти гроссмейстера Народицкого

Американский гроссмейстер и популярный стример Даниэль Народицкий скончался от случайного отравления наркотиками, сообщили изданию TMZ в Управлении главного судебно-медицинского эксперта Северной Каролины. В организме шахматиста обнаружили смесь запрещенных веществ, в которую входили амфетамин и опиоиды.

Даниэль Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет, о его смерти тогда сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). До сих пор причина смерти шахматиста не называлась, также не раскрывались подробности произошедшего. Полиция заявляла, что расследует возможный суицид или передозировку лекарственных препаратов.

Известные гроссмейстеры в смерти Народицкого обвиняли шахматиста Владимира Крамника, который публично обвинял американца в читерстве. Представители сообщества посчитали, что заявления российского гроссмейстера довели его до «суицидальных» мыслей. Скандал добрался до комитета по этике FIDE, который начал проверять высказывания бывшего чемпиона мира. В ответ Крамник подал на FIDE в суд.

Народицкий входил в топ-15 шахматистов США и в топ-150 шахматистов международного рейтинга FIDE. Завоевал звание гроссмейстера в 2013 году.